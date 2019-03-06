Стал известен первый футболист, приглашенный Николой Юрчевичем в сборную Азербайджана

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Стал известен первый футболист, приглашенный новым главным тренером Николой Юрчевичем в сборную Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на портал Westfälische Nachrichten, 53-летний хорватский специалист пригласил в сборную носящего форму немецкого клуба "Пройссен" Руфата Дадашова. 27-летний нападающий 17-25 марта примкнет к лагерю сборной.

По этой причине Дадашов не сможет 23 марта помочь команде в домашней игре против "Унтерхахинга" в рамках 30 тура третьей лиги.

Отметим, что 21 марта сборная Азербайджана в первом туре отборочного этапа Евро-2020 станет гостем хорватской команды. Коллектив во главе с Николой Юрчевичем 25 марта проведет в Баку товарищеский матч против сборной Литвы.