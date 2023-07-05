​​​​​​​Стал известен первый финалист молодежного Евро-2023

Молодежная сборная Англии по футболу вышла в финал чемпионата Европы-2023, который проходит в Грузии и Румынии.

Молодежная сборная Англии по футболу вышла в финал чемпионата Европы-2023, который проходит в Грузии и Румынии.

Как передает Report, в матче 1/2 финала турнира англичане обыграли сборную Израиля со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Морган Гиббс-Уайт (42-я минута), Коул Палмер (63-я) и Кэмерон Арчер (90-я). Палмер также записал на свой счет две результативные передачи.

В четвертьфиналах Израиль оказался сильнее хозяев турнира - Грузии (0:0, 4:3 по пенальти), а Англия переиграла Португалию со счетом 1:0.

В другом полуфинале сыграют сборные Украины и Испании. Их встреча пройдет на стадионе "Генча - Стяуа" в Бухаресте и начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Финал турнира состоится 8 июля.