О нас

​​​​​​​Стал известен первый финалист молодежного Евро-2023

​​​​​​​Стал известен первый финалист молодежного Евро-2023 Молодежная сборная Англии по футболу вышла в финал чемпионата Европы-2023, который проходит в Грузии и Румынии.
Футбол
5 июля 2023 г. 22:38
​​​​​​​Стал известен первый финалист молодежного Евро-2023

Молодежная сборная Англии по футболу вышла в финал чемпионата Европы-2023, который проходит в Грузии и Румынии.

Как передает Report, в матче 1/2 финала турнира англичане обыграли сборную Израиля со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Морган Гиббс-Уайт (42-я минута), Коул Палмер (63-я) и Кэмерон Арчер (90-я). Палмер также записал на свой счет две результативные передачи.

В четвертьфиналах Израиль оказался сильнее хозяев турнира - Грузии (0:0, 4:3 по пенальти), а Англия переиграла Португалию со счетом 1:0.

В другом полуфинале сыграют сборные Украины и Испании. Их встреча пройдет на стадионе "Генча - Стяуа" в Бухаресте и начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Финал турнира состоится 8 июля.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatında ilk finalçı müəyyənləşib

Самое важное

Президент принял участие в заседании министров координационного бюро Движения неприсоединения
ФотоПрезидент принял участие в заседании министров координационного бюро Движения неприсоединения
5 июля 2023 г. 13:28
Президент Азербайджана: Армения продолжает устраивать трансграничную экологическую катастрофу вдоль границы с Нахчываном
Президент Азербайджана: Армения продолжает устраивать трансграничную экологическую катастрофу вдоль границы с Нахчываном
5 июля 2023 г. 10:48
Президент Ильхам Алиев: Перед Азербайджаном сегодня стоит ряд очень больших вызовов
Президент Ильхам Алиев: Перед Азербайджаном сегодня стоит ряд очень больших вызовов
5 июля 2023 г. 10:47
Президент Ильхам Алиев о подростке, убитом французской полицией
Президент Ильхам Алиев о подростке, убитом французской полицией
5 июля 2023 г. 10:40
Президент Ильхам Алиев: Франция поддерживает армянский сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Франция поддерживает армянский сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана
5 июля 2023 г. 10:32
Вырезая на деревьях надписи, обрывая ветки, мы причиняем вред себе - МНЕНИЕ
Вырезая на деревьях надписи, обрывая ветки, мы причиняем вред себе - МНЕНИЕ
4 июля 2023 г. 14:54
Президент: Высоко оцениваем усилия США в деле нормализации армяно-азербайджанских отношений
Президент: Высоко оцениваем усилия США в деле нормализации армяно-азербайджанских отношений
4 июля 2023 г. 12:05
Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и США поднялись на уровень стратегического партнерства
Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и США поднялись на уровень стратегического партнерства
4 июля 2023 г. 11:56
Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
4 июля 2023 г. 11:48
В Азербайджане состоялось совещание по вопросам ликвидации последствий селей и паводков
В Азербайджане состоялось совещание по вопросам ликвидации последствий селей и паводков
3 июля 2023 г. 19:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi