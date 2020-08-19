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Стал известен первый финалист финал Лиги чемпионов

Стал известен первый финалист финал Лиги чемпионов Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" победил немецкий "Лейпциг" со счетом 3:0 в полуфинальном матче Лиги чемпионов, который прошел в Лиссабоне.
Футбол
19 августа 2020 г. 02:13
Стал известен первый финалист финал Лиги чемпионов

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" победил немецкий "Лейпциг" со счетом 3:0 в полуфинальном матче Лиги чемпионов, который прошел в Лиссабоне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, мячи забили Маркиньос (13-я минута), Анхель ди Мария (42) и Хуан Бернат (56).

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Анхель ди Мария признан лучшим игроком матча против "Лейпциг".

Отметим, что французский клуб повторил рекорд испанского "Реала" по количеству матчей подряд с забитыми мячами в Лиге чемпионов (34). "Реал" установил это достижение в 2014 году.

ПСЖ вышел в финал турнира, где 23 августа сыграет с победителем пары "Лион" (Франция) - "Бавария" (Германия). Парижане впервые в истории примут участие в финале Лиги чемпионов (Кубка европейских чемпионов). Клуб один раз играл в финале еврокубка - в 1996 году ПСЖ обыграл венский "Рапид" со счетом 1:0 и завоевал Кубок обладателей кубков.

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