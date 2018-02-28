Стал известен период, который Неймар пропустит из-за травмы

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар пропустит от шести до восьми недель из-за травмы, полученной в матче чемпионата Франции.

Как передает Report, об этом сообщает газета L'Equipe со ссылкой на заявление отца и агента 26-летнего футболиста.

Таким образом, Неймар пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом", который состоится 6 марта в Париже. В первом матче, который прошел в Мадриде, испанский клуб выиграл со счетом 3:1.

Отметим, что Неймар получил травму 25 февраля в домашнем матче 27-го тура чемпионата Франции против "Марселя" (3:0). Как сообщалось ранее, у нападающего было диагностировано растяжение связок голеностопного сустава и трещина пятой плюсневой кости.