​Стал известен обладатель "Золотой бутсы"

Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски оформил дубль в последнем матче Бундеслиги с "Фортуной". Таким образом, польский футболист забил уже 29 голов в 27 матчах текущего сезона чемпионата Германии и стал лидером по этому показателю в топ-5 лиг Европы, завоевав приз "Золотая бутса".

Как передает Report, на втором месте оказался нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле, который забил 27 голов в 26 играх. Третье место занимает форвард "РБ Лейпциг" Тимо Вернер, на счету которого 24 гола за 28 встреч.

За ними располагаются Криштиану Роналду из "Ювентуса" (21 гол за 22 матча), Лионель Месси из "Барселоны" (19 голов в 22 играх) и Джейми Варди из "Лестера" (19 голов за 26 встреч).