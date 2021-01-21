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Стал известен обладатель Суперкубка Италии

Стал известен обладатель Суперкубка Италии "Ювентус" обыграл "Наполи" со счетом 2:0 в матче за Суперкубок Италии по футболу.
Футбол
21 января 2021 г. 02:11
Стал известен обладатель Суперкубка Италии

"Ювентус" обыграл "Наполи" со счетом 2:0 в матче за Суперкубок Италии по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча прошла без зрителей в городе Реджо-нель-Эмилия на стадионе "Мапеи", домашнем для команды Серии А "Сассуоло".

На 64-й минуте забил Криштиану Роналду, на 90+5-й - Альваро Мората. На 80-й минуте футболист "Наполи" Лоренцо Инсинье не реализовал пенальти, назначенный после обращения к системе видеоассистента рефери (VAR).

"Ювентус" участвовал в матче на правах чемпиона Италии, "Наполи" - обладателя кубка страны (в финале турнира в серии пенальти был обыгран "Ювентус"). Главным тренером "Наполи" является Дженнаро Гаттузо, "Ювентус" возглавляет Андреа Пирло, который выиграл первый титул во главе туринцев.

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