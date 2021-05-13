Стал известен обладатель Кубка России

Московский "Локомотив" выиграл Кубок России, обыграв в решающем матче самарские "Крылья Советов".
Как передает Report, встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой номинальных хозяев со счетом 3:1.
В составе победителей забитыми мячами отметились Франсуа Камано, Федор Смолов, реализовавший пенальти, и Мурило.
Для красно-зеленых эта победа в борьбе за национальный кубок стала девятой в российской истории - данный показатель является рекордным.
У ближайших преследователей в лице столичного ЦСКА семь побед в Кубке России, петербургский "Зенит" поднимал над головой этот трофей четырежды, а "Спартак" - трижды.