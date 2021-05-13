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Стал известен обладатель Кубка России

Стал известен обладатель Кубка России Московский "Локомотив" выиграл Кубок России, обыграв в решающем матче самарские "Крылья Советов"
Футбол
13 мая 2021 г. 02:11
Стал известен обладатель Кубка России

Московский "Локомотив" выиграл Кубок России, обыграв в решающем матче самарские "Крылья Советов".

Как передает Report, встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой номинальных хозяев со счетом 3:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Франсуа Камано, Федор Смолов, реализовавший пенальти, и Мурило.

Для красно-зеленых эта победа в борьбе за национальный кубок стала девятой в российской истории - данный показатель является рекордным.

У ближайших преследователей в лице столичного ЦСКА семь побед в Кубке России, петербургский "Зенит" поднимал над головой этот трофей четырежды, а "Спартак" - трижды.

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