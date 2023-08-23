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Стал известен новый владелец "Манчестер Юнайтед"

Стал известен новый владелец "Манчестер Юнайтед" Шейх Джассим выиграл борьбу за приобретение английской футбольной команды "Манчестер Юнайтед" и намерен завершить поглощение клуба за £6 млрд к середине октября.
Футбол
23 августа 2023 г. 03:21
Стал известен новый владелец Манчестер Юнайтед

Шейх Джассим выиграл борьбу за приобретение английской футбольной команды "Манчестер Юнайтед" и намерен завершить поглощение клуба за £6 млрд к середине октября.

Как передает Report со ссылкой на The Sun, член королевской семьи Катара опередил британского миллиардера сэра Джима Рэтклиффа, который был готов позволить нынешним владельцам, семье Глейзеров, сохранить долю в клубе.

По слухам, Глейзеры намеревались сохранить долю в МЮ и продолжать владеть акциями клуба, но бизнесменов предупредили о том, что это вызовет огромную негативную реакцию со стороны фанатов.

Семья Глейзеров купила "Манчестер Юнайтед" в 2005 году за £800 млн. Владельцев никогда не любили болельщики МЮ, в частности из-за того, что те обременили клуб долгами. Обслуживание долга обошлось "красным дьяволам" более чем в £1 млрд.

В новом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) МЮ сыграл два матча, в которых одержал победу и потерпел поражение.

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