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Стал известен новый главный тренер сборной Украины

Стал известен новый главный тренер сборной Украины Новым главным тренером сборной Украины по футболу станет Сергей Ребров.
Футбол
7 августа 2021 г. 06:33
Стал известен новый главный тренер сборной Украины
Сергей Ребров

Новым главным тренером сборной Украины по футболу станет Сергей Ребров.

Как передает Report со ссылкой на Sport.ua, 47-летний специалист договорился о разрыве контракта с "Аль-Айном" (Саудовская Аравия) и уже в понедельник будет представлен в качестве главного тренера сборной Украины. Он заменит на этой должности Андрея Шевченко.

Указано, что Ребров подпишет контракт по схеме "2+1". Таким образом, специалист будет руководить "сине-желтыми" в отборе на ЧМ-2022 и ЧЕ-2024. По окончании отбора на первенство континента соглашение может быть продолжено еще на год.

Сергей Ребров ранее тренировал киевское "Динамо", "Аль-Ахли" и "Ференцварош". Он является двукратным чемпионом Украины и обладателем Кубка Украины с "Динамо", трехкратным чемпионом Венгрии с "Ференцварошем".

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