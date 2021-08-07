Стал известен новый главный тренер сборной Украины

Новым главным тренером сборной Украины по футболу станет Сергей Ребров.

Новым главным тренером сборной Украины по футболу станет Сергей Ребров.

Как передает Report со ссылкой на Sport.ua , 47-летний специалист договорился о разрыве контракта с "Аль-Айном" (Саудовская Аравия) и уже в понедельник будет представлен в качестве главного тренера сборной Украины. Он заменит на этой должности Андрея Шевченко.

Указано, что Ребров подпишет контракт по схеме "2+1". Таким образом, специалист будет руководить "сине-желтыми" в отборе на ЧМ-2022 и ЧЕ-2024. По окончании отбора на первенство континента соглашение может быть продолжено еще на год.

Сергей Ребров ранее тренировал киевское "Динамо", "Аль-Ахли" и "Ференцварош". Он является двукратным чемпионом Украины и обладателем Кубка Украины с "Динамо", трехкратным чемпионом Венгрии с "Ференцварошем".