Стал известен новый главный тренер сборной Украины

Новым главным тренером сборной Украины по футболу станет Сергей Ребров.
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Указано, что Ребров подпишет контракт по схеме "2+1". Таким образом, специалист будет руководить "сине-желтыми" в отборе на ЧМ-2022 и ЧЕ-2024. По окончании отбора на первенство континента соглашение может быть продолжено еще на год.
Сергей Ребров ранее тренировал киевское "Динамо", "Аль-Ахли" и "Ференцварош". Он является двукратным чемпионом Украины и обладателем Кубка Украины с "Динамо", трехкратным чемпионом Венгрии с "Ференцварошем".