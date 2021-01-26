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Стал известен новый главный тренер "Челси"

Стал известен новый главный тренер "Челси" Томас Тухель назначен новым главным тренером "Челси"
Футбол
26 января 2021 г. 23:43
Стал известен новый главный тренер Челси
Томас Тухель

Томас Тухель назначен новым главным тренером "Челси".

Как передает Report, об этом сообщается на сайте лондонского клуба.

Немецкий специалист заключил с синими контракт на 1,5 года с опцией продления. Финансовые детали соглашения не раскрываются. Тухель поблагодарил "Челси" за оказанное доверие, а также отметил, что с уважением относится к работе своего предшественника.

25 января, "Челси" объявил об увольнении с поста главного тренера Фрэнка Лэмпарда. Такое решение руководство клуба объяснило недовольством последними результатами команды. В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» занимает девятое место в таблице с 29 очками.

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