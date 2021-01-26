Стал известен новый главный тренер "Челси"

Томас Тухель назначен новым главным тренером "Челси"

Томас Тухель назначен новым главным тренером "Челси".

Как передает Report, об этом сообщается на сайте лондонского клуба.

Немецкий специалист заключил с синими контракт на 1,5 года с опцией продления. Финансовые детали соглашения не раскрываются. Тухель поблагодарил "Челси" за оказанное доверие, а также отметил, что с уважением относится к работе своего предшественника.

25 января, "Челси" объявил об увольнении с поста главного тренера Фрэнка Лэмпарда. Такое решение руководство клуба объяснило недовольством последними результатами команды. В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» занимает девятое место в таблице с 29 очками.