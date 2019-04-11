Стал известен новый формат Кубка Испании

Испанская Федерация футбола (RSFF) планирует изменить формат Кубка Испании в предстоящем сезоне.

Как сообщает Report, планируется ввести один матч, а не два вплоть до полуфинала.

В турнире будут принимать участие 128 команд: 20 команд из Ла Лиги, 22 из второго дивизиона, 32 из третьего дивизиона, 36 из четвертого и 18 команд из региональных лиг. Для сравнения – в сезоне 2018/19 было 83 команды.

Первый раунд турнира пройдет в декабре, а клубы, которые принимали участие в Суперкубке Испании, присоединятся к остальным лишь на 1/32 финала.

В новом формате будет меньше игры, а одиночные матчи будут проводиться на стадионе команды, которая находится в дивизионе ниже.

Если обе команды будут из одного дивизиона, то хозяевами будут те, кто вышел первым в следующую стадию.

Испанская Федерация футбола рассчитывает, что первые игры будут в декабре, пять раундов пройдут в январе и три других раунда в феврале.

Финал должен будет состояться во второй половине мая 2020 года.

Отметим, что в текущем сезоне в Кубке Испании насчитывались 83 команды. В финале кубка встретятся "Барселона" и "Валенсия". Решающий матч запланирован на 25 мая.