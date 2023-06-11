Стал известен лучший игрок финала Лиги чемпионов

Полузащитник английского "Манчестер Сити" Родриго Эрнандес (Родри) был признан лучшим игроком финального матча футбольной Лиги чемпионов с итальянским "Интером".

Полузащитник английского "Манчестер Сити" Родриго Эрнандес (Родри) был признан лучшим игроком финального матча футбольной Лиги чемпионов с итальянским "Интером".

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Футболист стал автором единственного гола в решающем поединке турнира. Он отличился на 68-й минуте, а "горожане" в итоге одержали победу со счетом 1:0 и впервые в истории стали победителями Лиги чемпионов.

"Он придавал игре "Сити" нужный баланс действиями в средней линии и забил победный мяч при ограниченном числе голевых моментов", - говорится в сообщении УЕФА.

Английский "Манчестер Сити" по итогам сезона-2022/23 стал обладателем так называемого требла - клуб завоевал три трофея.

Подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли чемпионат Англии, Кубок Англии, а также Лигу чемпионов.