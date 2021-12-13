Стал известен лучший футболист года в Азербайджане

Назван лучший футболист года в Азербайджане.

Назван лучший футболист года в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом стало известно по результатам опроса среди журналистов, проведенного Центром спортивных исследований по проекту "Победители года-2021".

Член сборной Азербайджана по футболу и игрок клуба "Нефтчи" Эмин Махмудов занял первое место. Другой представитель сборной Азербайджана по футболу - игрок польского клуба "Легия" Махир Эмрели занял второе место. За ним следуют игроки футбольного клуба "Карабах" Филип Озобич, Гара Гараев и Шахруддин Мамедалиев.

В сезоне 2018-2019 Премьер-лиги Азербайджана Эмин Махмудов был выбран лучшим футболистом.

Главным спонсором проекта "Победители года-2021" является Azfar Group, спонсором – первый в Азербайджане бренд спортивный одежды İL' Azero, информационную поддержку оказал Report, организационную поддержку - Бакинский олимпийский стадион.