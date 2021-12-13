О нас
Report Georgia
Аудио новости

Стал известен лучший футболист года в Азербайджане

Стал известен лучший футболист года в Азербайджане Назван лучший футболист года в Азербайджане.
Футбол
13 декабря 2021 г. 14:14
Стал известен лучший футболист года в Азербайджане

Назван лучший футболист года в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом стало известно по результатам опроса среди журналистов, проведенного Центром спортивных исследований по проекту "Победители года-2021".

Член сборной Азербайджана по футболу и игрок клуба "Нефтчи" Эмин Махмудов занял первое место. Другой представитель сборной Азербайджана по футболу - игрок польского клуба "Легия" Махир Эмрели занял второе место. За ним следуют игроки футбольного клуба "Карабах" Филип Озобич, Гара Гараев и Шахруддин Мамедалиев.

В сезоне 2018-2019 Премьер-лиги Азербайджана Эмин Махмудов был выбран лучшим футболистом.

Главным спонсором проекта "Победители года-2021" является Azfar Group, спонсором – первый в Азербайджане бренд спортивный одежды İL' Azero, информационную поддержку оказал Report, организационную поддержку - Бакинский олимпийский стадион.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ilin futbolçusu bəlli olub

Другие новости из категории

Названо лучшее спортивное соревнование года в Азербайджане
Названо лучшее спортивное соревнование года в Азербайджане
13 декабря 2021 г. 13:55
Президент Ильхам Алиев принял членов футбольного клуба Карабах
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял членов футбольного клуба "Карабах"
13 декабря 2021 г. 11:26
«Карабах» договорился с членом сборной Азербайджана по футболу
«Карабах» договорился с членом сборной Азербайджана по футболу
13 декабря 2021 г. 10:29
В Польше фанаты Легии напали на своих игроков после проигрыша
В Польше фанаты "Легии" напали на своих игроков после проигрыша
13 декабря 2021 г. 10:19
Станут известны пары плей-офф Лиги Европы
Станут известны пары плей-офф Лиги Европы
13 декабря 2021 г. 08:23
Сегодня пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
Сегодня пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
13 декабря 2021 г. 08:11
Лига конференций: Карабах узнает соперника по плей-офф
Лига конференций: "Карабах" узнает соперника по плей-офф
13 декабря 2021 г. 07:35
Фарид Гаибов посетил базу клуба Карабах
ФотоФарид Гаибов посетил базу клуба "Карабах"
13 декабря 2021 г. 01:19
Стало известно имя президента Международного паралимпийского комитета
Стало известно имя президента Международного паралимпийского комитета
12 декабря 2021 г. 16:28
Киммих решил сделать прививку от коронавируса
Киммих решил сделать прививку от коронавируса
12 декабря 2021 г. 16:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi