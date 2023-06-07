Стал известен клуб, в котором продолжит карьеру Лионель Месси

Чемпион мира по футболу в составе сборной Аргентины Лионель Месси продолжит карьеру в клубе МЛС "Интер Майами".

Чемпион мира по футболу в составе сборной Аргентины Лионель Месси продолжит карьеру в американском клубе МЛС "Интер Майами".

Как передает Report, об этом в своих социальных сетях написал журналист TNT Sports Эрнан Кастильо.

"Месси выбрал "Интер Майами". Больше никаких воссоединений. Это его пункт назначения", - заявил он.

Ранее издание Sport.es сообщило, что саудовский клуб "Аль-Хиляль" намерен объявить о переходе Месси 6 июня. По информации источника, команда из Саудовской Аравии уже договорилась о подписании контракта с Месси, который в декабре 2022 года в составе сборной Аргентины завоевал титул чемпиона мира. Однако о трансфере объявлено не было.

3 мая Месси провел последний матч в составе французского ПСЖ, выйдя на поле против "Клермона» в 38-м туре чемпионата Франции. Контракт Месси с парижанами истекает в конце июня этого года. Он перешел в ПСЖ в 2021 году. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за "Барселону".