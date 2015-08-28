Определен календарь игр "Карабаха" в групповом этапе Лиги Европы

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Определен календарь игр клуба "Карабах", который будет вести борьбу в группе J Лиги Европы.

Как сообщает Report, первую свою игру - встречу с командой "Монако", агдамский клуб проведет на выезде. Игра с представителями Франции запланирована на 17 сентября.

Вторая встреча состоится 1 октября в Баку. Команда сыграет с клубом "Тоттенхем". Что же касается команды "Андерлехт", она приедет в Баку 22 октября.

5 ноября "Карабах" выйдет на поле в Бельгии, а 26 ноября в Баку приедут члены команды "Монако".

Последнюю игру в групповом этапе "Карабах" проведет 10 декабря, сыграв с "Тоттенхемом".