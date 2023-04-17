Стал известен главный претендент на "Золотой мяч"

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси остался главным фаворитом на получение "Золотого мяча" по версии Goal.com.

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси остался главным фаворитом на получение "Золотого мяча" по версии Goal.com.

Как передает Report, издание опубликовало обновленный рейтинг фаворитов на завоевание этого приза. Месси остался на первой строчке, второе место занимает норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, третье – французский форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ);

2. Эрлинг Холанд (Норвегия, "Манчестер Сити");

3. Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ);

4. Винисиус Жуниор (Бразилия, "Реал");

5. Карим Бензема (Франция, "Реал");

6. Виктор Осимхен (Нигерия, "Наполи");

7. Хвича Кварацхелия (Грузия, "Наполи");

8. Кевин Де Брейне (Бельгия, "Манчестер Сити");

9. Маркус Рэшфорд (Англия, "Манчестер Юнайтед");

10. Роберт Левандовски (Польша, "Барселона").