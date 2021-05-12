Стал известен чемпион Португалии по футболу

В матче 32-го тура чемпионата Португалии сезона-2020/2021 "Спортинг" принимал "Боавишту"

В матче 32-го тура чемпионата Португалии сезона-2020/2021 "Спортинг" принимал "Боавишту".

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Единственный гол забил игрок "Спортинга" Паулинью.

"Спортинг" набрал 82 очка и стал недосягаемым для ближайшего преследователя в лице "Порту", в активе которого 74 очка. Третье место занимает "Бенфика", набравшая 70 очков. Таким образом, лиссабонский клуб стал чемпионом Португалии. Последний раз этот трофей доставался "Спортингу" в сезоне-2001/2002.

Эта победа в чемпионате Португалии стала 19-й в истории для "Спортинга". Лидером по количеству завоёванных чемпионств является "Бенфика", которая становилась чемпионом Португалии 37 раз.