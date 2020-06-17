​Стал известен чемпион Германии по футболу

"Бавария" выиграла чемпионат Германии по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, команда из Мюнхена гарантировала себе титул за два тура до окончания первенства, обыграв во вторник в гостях бременский "Вердер" со счетом 1:0.

"Бавария" набрала 76 очков по итогам 32 матчей. Идущая второй с 66 очками дортмундская "Боруссия" потеряла шансы догнать мюнхенский клуб в турнирной таблице.

Отметим, что “Бавария" в 30-й раз стала чемпионом Германии, клуб выигрывает национальное первенство на протяжении последних восьми лет.

Беспроигрышная серия "Баварии" в текущем чемпионате составляет 18 матчей (17 побед, 1 ничья), последний раз клуб проиграл 7 декабря, уступив "Боруссии" из Мёнхенгладбаха (1:2). Победная серия мюнхенцев во всех турнирах насчитывает 14 матчей, в среду клуб вышел в финал Кубка Германии, где встретится с леверкузенским "Байером" 4 июля.

К чемпионству клуб привел 55-летний Ханс-Дитер Флик. До "Баварии" Флик работал ассистентом главного тренера сборной Германии, в том числе на победном для команды чемпионате мира - 2014, а также занимал руководящие должности в футбольной федерации страны и клубе "Хоффенхайм". Немецкий специалист 3 ноября был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера "Баварии" после увольнения хорвата Нико Ковача. 22 декабря клуб утвердил его в должности до конца сезона, а в апреле стороны подписали контракт до 2023 года.