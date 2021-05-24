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Стал известен чемпион Франции по футболу

Стал известен чемпион Франции по футболу "Лилль" на выезде обыграл "Анже" со счетом 2:1 в матче заключительного 38-го тура чемпионата Франции по футболу.
Футбол
24 мая 2021 г. 01:04
Стал известен чемпион Франции по футболу

"Лилль" на выезде обыграл "Анже" со счетом 2:1 в матче заключительного 38-го тура чемпионата Франции по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, команда заняла первое место в турнирной таблице по итогам сезона.

Голами в составе "Лилля" отметились Джонатан Дэвид (10-я минута) и Бурак Йылмаз (45+1, с пенальти). У хозяев отличился Анжело Фюльжени (90+2).

"Лилль" набрал 83 очка и в четвертый раз в истории стал чемпионом Франции, ранее команда занимала первое место в 1946, 1951 и 2011 годах.

Напомним, что в последних трех сезонах титул выигрывал "Пари Сен-Жермен". "Лилль" сравнялся по количеству чемпионств с "Ниццей", чаще побеждали "Реймс", "Бордо" (по 6 раз), "Лион" (7), "Нант", "Монако" (по 8), ПСЖ, "Марсель" (по 9) и "Сент-Этьен" (10).

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