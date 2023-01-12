О нас

Стадион в Марокко назвали в честь футболиста ПСЖ Хакими

Стадион в Марокко назвали в честь футболиста ПСЖ Хакими В честь футболиста "Пари Сен-Жермен" и сборной Марокко Ашрафа Такими переименовали муниципальный стадион в марокканском городе Эль‑Каср‑эль‑Кабир.
Футбол
12 января 2023 г. 04:19
Стадион в Марокко назвали в честь футболиста ПСЖ Хакими

В честь футболиста "Пари Сен-Жермен" и сборной Марокко Ашрафа Хакими переименовали муниципальный стадион в марокканском городе ЭльКасрэльКабир.

Как передает Report, об этом он сообщил в своем Twitter.

Игрок лично посетил торжественную церемонию.

"Вчера я имел честь открыть футбольное поле в городе КасрэльКебир, получившее мое имя. Благодарю власти и жителей города за поддержку и любовь ко мне. Для меня большая честь вернуться в этот город, который занимает особое место в моем сердце", - написал Хакими.

Напомним, сборная Марокко стала первой африканской командой, которой удалось пробиться в полуфинал чемпионата мира. Марокканцы заняли первое место в своей группе. В плей-офф мундиаля игроки Марокко обыграли сборные Испании и Португалии, но проиграли французам на стадии 1/2 финала. В матче за третье место потерпели поражение от Хорватии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Наставник российского клуба отправлен в отставку
Наставник российского клуба отправлен в отставку
11 января 2023 г. 23:31
Экс-защитник Атлетико и сборной Бразилии объявил о завершении карьеры
Экс-защитник "Атлетико" и сборной Бразилии объявил о завершении карьеры
11 января 2023 г. 22:03
IFFHS объявила состав символической сборной 2022 года
IFFHS объявила состав символической сборной 2022 года
11 января 2023 г. 10:04
Легендарный вратарь Шовковский вернулся в киевский Динамо
Легендарный вратарь Шовковский вернулся в киевский "Динамо"
10 января 2023 г. 23:59
Манчестер Юнайтед достиг договоренности с игроком Бешикташа
"Манчестер Юнайтед" достиг договоренности с игроком "Бешикташа"
10 января 2023 г. 23:28
Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Российского футбольного союза
Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Российского футбольного союза
10 января 2023 г. 21:58
Вратарь Нефтчи: Мы порадуем болельщиков во второй половине сезона
Вратарь "Нефтчи": Мы порадуем болельщиков во второй половине сезона
10 января 2023 г. 09:38
Российский футбольный союз оплатил ежегодный взнос за членство в УЕФА
Российский футбольный союз оплатил ежегодный взнос за членство в УЕФА
10 января 2023 г. 06:44
Капитан и вратарь сборной Франции завершил карьеру в национальной команде
Капитан и вратарь сборной Франции завершил карьеру в национальной команде
10 января 2023 г. 01:20
Гарет Бэйл завершил карьеру
Гарет Бэйл завершил карьеру
9 января 2023 г. 19:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi