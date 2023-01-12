Стадион в Марокко назвали в честь футболиста ПСЖ Хакими

В честь футболиста "Пари Сен-Жермен" и сборной Марокко Ашрафа Такими переименовали муниципальный стадион в марокканском городе Эль‑Каср‑эль‑Кабир.

В честь футболиста "Пари Сен-Жермен" и сборной Марокко Ашрафа Хакими переименовали муниципальный стадион в марокканском городе Эль‑Каср‑эль‑Кабир.

Как передает Report, об этом он сообщил в своем Twitter.

Игрок лично посетил торжественную церемонию.

"Вчера я имел честь открыть футбольное поле в городе Каср‑эль‑Кебир, получившее мое имя. Благодарю власти и жителей города за поддержку и любовь ко мне. Для меня большая честь вернуться в этот город, который занимает особое место в моем сердце", - написал Хакими.

Напомним, сборная Марокко стала первой африканской командой, которой удалось пробиться в полуфинал чемпионата мира. Марокканцы заняли первое место в своей группе. В плей-офф мундиаля игроки Марокко обыграли сборные Испании и Португалии, но проиграли французам на стадии 1/2 финала. В матче за третье место потерпели поражение от Хорватии.