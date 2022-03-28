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Стадион в центре Баку передан новому клубу

Стадион в центре Баку передан новому клубу С очередного сезона клуб "Сабах" будет проводить домашние игры на ASK Arena.
Футбол
28 марта 2022 г. 13:28
Стадион в центре Баку передан новому клубу

С очередного сезона клуб "Сабах" будет проводить домашние игры на ASK Arena.

Как стало известно Report,команда покинет Bank Respublika Arena и перейдет на новое место. На стадионе в центре Баку они сменят "Кешля", который в ближайшее время начнет проводить домашние игры под новым названием в Шемахе.

Член наблюдательного совета клуба Игорь Пономарев сказал Report, что не осведомлен об этом, однако возможность переезда на ASK Arena назвал отличной.

По словам ветерана футбола, искусственное покрытие ASK Arena не создаст никаких проблем: "Его можно сменить на натуральное покрытие. Главное, там есть инфраструктура, отель, кухня, площадки для тренировок основной и детской команд. Для команды с академией это имеет большое значение".

Пономарев отметил, что по сравнению с ASK Arena стадион Bank Respublika Arena не имеет больших возможностей: "У нашего стадиона два нормальных поля, а третье - в плохом состоянии. Там тренируется "Сабах-2", основная команда тренируется на втором поле, а основное поле только для игр. Сегодня у нас нет больших возможностей, но и имеющиеся неплохие".

Представитель "Сабах" сообщил, что представлять какой-либо регион пока в планы не входит: "Мы сейчас в Масазыре, наш стадион - Bank Respublika Arena. Сейчас мы ничего не можем сказать об этом".

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Версия на азербайджанском языке Bakının mərkəzindəki stadion yeni kluba verilir

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