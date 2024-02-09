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Стадион "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде примет матч NFL

Стадион "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде примет матч NFL Один из матчей регулярного чемпионата североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL) пройдет на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.
Футбол
9 февраля 2024 г. 23:14
Стадион Сантьяго Бернабеу в Мадриде примет матч NFL

Один из матчей регулярного чемпионата североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL) пройдет на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба "Реал", который проводит свои домашние матчи на этой арене.

Стадион "Сантьяго Бернабеу" вмещает более 83 тыс. зрителей.

Также NFL в 2025 году планирует проведение матчей чемпионата в Великобритании, Мексике, Германии и Бразилии. В сезоне-2023/24 три игры принял Лондон, две - Франкфурт-на-Майне.

NFL - профессиональная лига американского футбола в США. Супербоул (финальный матч плей-офф) - одно из самых привлекательных спортивных событий в мире. Впервые Супербоул прошел в 1966 году, когда NFL и Американская футбольная лига (AFL) договорились об объединении и составили две конференции новой лиги. С тех пор в Супербоуле встречаются лучшие команды каждой из конференций, команда победителей получает кубок имени Винса Ломбарди, названный в честь тренера, под руководством которого команда "Грин-Бей Пэкерс" выиграла два первых Супербоула (1966, 1967).

58-й Супербоул пройдет в ночь на 12 февраля по бакинскому времени в Лас-Вегасе. Титул оспорят "Канзас-Сити Чифс" и "Сан-Франциско 49".

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