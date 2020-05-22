​Стадион "Милана" и "Интера" будет снесен

Построенный в 1925 году знаменитый футбольный стадион "Сан-Сиро" в Милане будет снесен.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, на его месте клубы "Интер" и "Милан" совместно возведут новую арену.

Отмечается, что эксперты региональной комиссии по культурному наследию провинции Ломбардия не признали "Сан-Сиро" исторической ценностью. Решающим в оценке одного из старейших и крупнейших стадионов Италии стало то, что на данный момент у арены осталась лишь незначительная часть оригинальной архитектуры.

Многочисленные реконструкции, которые проводились менее 70 лет назад – а именно этот срок внесен в документы в качестве минимального при оценке того или иного здания, — привели к тому, что арена не попала под положения о защите исторического наследия.

Специалисты дали разрешение на снос стадиона. Ранее "Интер" и "Милан", для которых "Сан-Сиро" был домашней футбольной ареной, представили совместный проект нового сооружения, на котором будут проводить свои матчи.