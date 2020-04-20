​Стадион клуба "Брайтон" станет центром тестирования на COVID-19

Стадион "Амекс", на котором проводит домашние матчи английский футбольный клуб "Брайтон", станет центром тестирования на коронавирус.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Reuters.

"Брайтон" не первым в Англии предоставил стадион под нужды Национальной службы здравоохранения (NHS). Ранее на такой шаг пошли "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Вулверхэмптон" и "Челси". В Германии дортмундская "Боруссия" переоборудовала свой стадион под госпиталь, а в Испании мадридский "Реал" предоставил помещения домашней арены для хранения медикаментов.

"Амекс" станет самым большим испытательным полигоном на южном побережье, и будет использоваться для самотестирования и вспомогательных испытаний, - заявил исполнительный директор "Брайтона" Пол Барбер. - В субботу центр посетили более 50 сотрудников NHS, в течение 48 часов они получат результаты своих тестов. Планируется, что за несколько дней новый центр должен достичь производительности в 1000 тестов в сутки".