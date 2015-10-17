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    ​Стадион "Хазар-Лянкяран" остался под водой

    Матч между командами Хазар-Лянкяран и AZAL может быть отложен

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Матч VIII тура Премьер-лиги Азербайджана между командами "Хазар-Лянкяран" и AZAL может быть отложен. 

    Как сообщили Report в лянкяранском клубе, продолжающиеся 4 дня непрерывные дожди привели городской стадион в негодное состояние.

    Некоторые части города затопил сель, протекающая недалеко от стадиона река Лянкяран может выйти из берегов. Завтра представители АФФА посетят Лянкяран, чтобы ознакомиться с общим состоянием стадиона. После их заключения будет принято решение о том, состоится или нет матч.

    Отметим, что встреча команд запланирована на 18 октября в 18:00. 

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