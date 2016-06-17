​США вышла в 1/2 финала Кубка Америки по футболу, обыграв команду Эквадора - ВИДЕО

Баку. 17 Июня. REPORT.AZ/ Сборная США по футболу одержала победу со счетом 2:1 над командой Эквадора в матче 1/4 финала Кубка Америки и вышла в полуфинал турнира. Встреча состоялась в Сиэтле (штат Вашингтон).

Как передает Report, в составе сборной США голы забили Клинт Демпси (22-я минута) и Гьяси Зардес (65). У команды Эквадора отличился Майкл Арройо (74).

В других четвертьфиналах Кубка Америки 2016 года встретятся команды Перу и Колумбии (18 июня), Аргентины и Венесуэлы (19 июня), Мексики и Чили (19 июня). Соперником сборной США станет победитель пары Аргентина - Венесуэла.