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    ​США вышла в 1/2 финала Кубка Америки по футболу, обыграв команду Эквадора - ВИДЕО

    В составе сборной США голы забили Клинт Демпси и Гьяси Зардес

    Баку. 17 Июня. REPORT.AZ/ Сборная США по футболу одержала победу со счетом 2:1 над командой Эквадора в матче 1/4 финала Кубка Америки и вышла в полуфинал турнира. Встреча состоялась в Сиэтле (штат Вашингтон).

    Как передает Report, в составе сборной США голы забили Клинт Демпси (22-я минута) и Гьяси Зардес (65). У команды Эквадора отличился Майкл Арройо (74).

    В других четвертьфиналах Кубка Америки 2016 года встретятся команды Перу и Колумбии (18 июня), Аргентины и Венесуэлы (19 июня), Мексики и Чили (19 июня). Соперником сборной США станет победитель пары Аргентина - Венесуэла.

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