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США в товарищеском матче победила Узбекистан

США в товарищеском матче победила Узбекистан В Сент-Луисе на стадионе "Ситипарк" сборная США победила Узбекистан в товарищеском матче - 3:0.
Футбол
10 сентября 2023 г. 04:42
США в товарищеском матче победила Узбекистан

В Сент-Луисе на стадионе "Ситипарк" сборная США победила Узбекистан в товарищеском матче - 3:0.

Как передает Report, открыл счет в игре Тимоти Веа на 4-й минуте. Еще два мяча были забиты в компенсированное ко второму тайму время. Рикардо Пепи отличился на 90+1-й минуте, а Кристиан Пулишич на 90+4-й реализовал пенальти.

Сборная Узбекистана останется в США, чтобы сыграть в ночь с 12 на 13 сентября товарищеский матч с Мексикой в Атланте. В ноябре команде из Азии предстоят первые матчи отборочного турнира чемпионата мира-2026. Сборная США также в ночь с 12 на 13 сентября проведет в Сент-Поле товарищеский матч с Оманом. В ноябре ей предстоит сыграть матчи 1/4 финала Лиги наций КОНКАКАФ.

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