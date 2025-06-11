США разгромно уступили Швейцарии, потерпев четвертое подряд поражение при Почеттино

Сборная США по футболу разгромно проиграла Швейцарии в товарищеском матче.

Сборная США по футболу разгромно проиграла Швейцарии в товарищеском матче.

Как сообщает Report , встреча на стадионе "Геодис Парк" в американском Нэшвилле (штат Теннесси) завершилась со счетом 4:0, при этом швейцарцы забили все четыре мяча в первые 36 минут матча.

На 13-й минуте встречи швейцарский форвард Дан Ндой открыл счет. Через 10 минут два хавбека "красных крестоносцев" Михел Эбишер и Йохан Манзамби разыграли комбинацию, которая упрочила преимущество гостей. На 33-й минуте форвард Брил Эмболо забил третий мяч в матче. Финальный результат оформил Манзамби, забивший с передачи полузащитника Ардона Яшари.

Отметим, сборная США под руководством аргентинского специалиста Маурисио Почеттино потерпела четвертое поражение подряд. Ранее американцы уступили в полуфинале Лиги наций КОНКАКАФ Панаме со счетом 0:1. Далее во встрече за бронзу команда Почеттино проиграла Канаде – 1:2. Также в недавнем товарищеском матче США со счетом 1:2 проиграли Турции.