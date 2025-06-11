О нас

США разгромно уступили Швейцарии, потерпев четвертое подряд поражение при Почеттино

США разгромно уступили Швейцарии, потерпев четвертое подряд поражение при Почеттино Сборная США по футболу разгромно проиграла Швейцарии в товарищеском матче.
Футбол
11 июня 2025 г. 06:24
США разгромно уступили Швейцарии, потерпев четвертое подряд поражение при Почеттино

Сборная США по футболу разгромно проиграла Швейцарии в товарищеском матче.

Как сообщает Report, встреча на стадионе "Геодис Парк" в американском Нэшвилле (штат Теннесси) завершилась со счетом 4:0, при этом швейцарцы забили все четыре мяча в первые 36 минут матча.

На 13-й минуте встречи швейцарский форвард Дан Ндой открыл счет. Через 10 минут два хавбека "красных крестоносцев" Михел Эбишер и Йохан Манзамби разыграли комбинацию, которая упрочила преимущество гостей. На 33-й минуте форвард Брил Эмболо забил третий мяч в матче. Финальный результат оформил Манзамби, забивший с передачи полузащитника Ардона Яшари.

Отметим, сборная США под руководством аргентинского специалиста Маурисио Почеттино потерпела четвертое поражение подряд. Ранее американцы уступили в полуфинале Лиги наций КОНКАКАФ Панаме со счетом 0:1. Далее во встрече за бронзу команда Почеттино проиграла Канаде – 1:2. Также в недавнем товарищеском матче США со счетом 1:2 проиграли Турции.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Poçettinonun çalışdırdığı ABŞ millisi İsveçrəyə darmadağın olunaraq məğlubiyyət seriyasını 4-ə çatdırıb

Самое читаемое

Федерации мини-футбола Азербайджана выделено 2 млн манатов
Федерации мини-футбола Азербайджана выделено 2 млн манатов
4 июня 2025 г. 13:39
Орхан Мамедов: Более 10 компаний из КНР готовы создать бизнес на освобожденных территориях Азербайджана
Орхан Мамедов: Более 10 компаний из КНР готовы создать бизнес на освобожденных территориях Азербайджана
5 июня 2025 г. 16:14
В США потерпел крушение пассажирский самолет
В США потерпел крушение пассажирский самолет
9 июня 2025 г. 00:57
В Башкортостане при пожаре в частном доме погибли трое детей
В Башкортостане при пожаре в частном доме погибли трое детей
9 июня 2025 г. 20:03
Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
10 июня 2025 г. 18:25
Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt
Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt
9 июня 2025 г. 19:14
В Гяндже подросток получил ножевое ранение, подозреваемый задержан
В Гяндже подросток получил ножевое ранение, подозреваемый задержан
6 июня 2025 г. 09:16
Трамп готов отправить морпехов в Лос-Анджелес из-за протестов
Трамп готов отправить морпехов в Лос-Анджелес из-за протестов
9 июня 2025 г. 01:33
Полиция задержала наркокурьера, использовавшего автомобиль пекарни для сбыта наркотиков
ФотоПолиция задержала наркокурьера, использовавшего автомобиль пекарни для сбыта наркотиков
5 июня 2025 г. 16:10
Дорожная полиция Азербайджана предупредила водителей об опасностях в дождливую погоду
Дорожная полиция Азербайджана предупредила водителей об опасностях в дождливую погоду
7 июня 2025 г. 18:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi