США расширили санкции против КНДР

21 ноября, 2017 23:53

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Соединённые Штаты расширили санкции в отношении Северной Кореи. Как передает Report, об этом заявили в пресс-службе Минфина США. Отмечается, что в санкционный список попали 13 компаний и одно физическое лицо.

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