США расширили санкции против КНДР

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Соединённые Штаты расширили санкции в отношении Северной Кореи.
Как передает Report, об этом заявили в пресс-службе Минфина США.
Отмечается, что в санкционный список попали 13 компаний и одно физическое лицо.
Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Соединённые Штаты расширили санкции в отношении Северной Кореи.
Как передает Report, об этом заявили в пресс-службе Минфина США.
Отмечается, что в санкционный список попали 13 компаний и одно физическое лицо.
Эта новость также доступна на других языках:
News DepartmentАвтор новости