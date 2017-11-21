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    США расширили санкции против КНДР

    В санкционный список попали 13 компаний и одно физическое лицо

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Соединённые Штаты расширили санкции в отношении Северной Кореи.

    Как передает Report, об этом заявили в пресс-службе Минфина США.

    Отмечается, что в санкционный список попали 13 компаний и одно физическое лицо.

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