Средства от штрафа Аяза Гулиева "Спартак" передал в благотворительный фонд

Все деньги от штрафа полузащитника "Спартака" Аяза Гулиева клуб перевел в благотворительный фонд.

Как сообщает Report со ссылкой на Sport Express, об этом сообщил директор по связям с общественностью РФПЛ Сергей Алексеев.

"И дети из этого фонда вышли с игроками на поле перед матчем "Спартак" – "Енисей", – рассказал Алексеев.

Напомним, что 10 апреля по дороге на тренировку Гулиев вступил в конфликт с пешеходом, гражданином США Майклом Коулом и применил по отношению к нему грубую физическую силу. В результате, клуб решил наказать 22-летнего футболиста.