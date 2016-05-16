Среди эвакуированных в связи с возможностью теракта во время матча "Манчестер Юнайтед" были азербайджанские болельщики

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Среди эвакуированных в связи с возможностью теракта во время отложенного матча "Манчестер Юнайтед" - "Борнмут" 38-го тура Премьер-лиги Англии по футболу были и азербайджанские болельщики.

Как сообщает Report, об этом Би-Би-Си заявил один из фанатов.

"Мы приехали из Азербайджана. После 8-часового перелета прибыли в Манчестер. Надеемся, что игра не будет больше откладываться", - подчеркнул болельщик.

Отметим, что игра, которая должна была состояться 15 мая, была отложена по причине обнаружения подозрительного конверта на стадионе "Олд Траффорд". Две трибуны были эвакуированы. Матч перенесен на 17 мая в 23:00 по бакинскому времени.