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Сразу три топовых лидера "Ливерпуля" могут покинуть клуб после ухода Клоппа

Сразу три топовых лидера "Ливерпуля" могут покинуть клуб после ухода Клоппа Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объявил о своём уходе из английского клуба после окончания нынешнего сезона.
Футбол
28 января 2024 г. 08:35
Сразу три топовых лидера Ливерпуля могут покинуть клуб после ухода Клоппа

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объявил о своём уходе из английского клуба после окончания нынешнего сезона.

Как передает Report со ссылкой на talkSPORT, вслед за немцем состав "мерсисайдцев" могут покинуть сразу трое топовых футболистов.

По сведениям источника, речь идет о защитниках Вирджиле ван Дейке и Тренте Александере-Арнольде, а также о нападающем Мохамеде Салахе. Контракты игроков истекают в 2025 году. Источник сообщает, что все трое могут отказаться продлевать контракт и в любое время покинуть клуб после ухода немецкого тренера.

Вероятным пунктом назначения для Салаха может стать Саудовская Аравия. Трент, в свою очередь, сомневается в выступлении за "Ливерпуль" под руководством другого тренера, так как именно Клопп сумел сделать из защитника одного из лучших игроков на своей позиции в мире.

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Версия на азербайджанском языке Kloppun gedişindən sonra “Liverpul”un üç aparıcı futbolçusu klubu tərk edə bilər

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