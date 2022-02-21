В Премьер-лиге Азербайджана произошло знаменательное событие

В XVI туре Премьер-лиги Азербайджана по футболу произошло знаменательное событие.

В XVI туре Премьер-лиги Азербайджана по футболу произошло знаменательное событие.

По сообщению Report, в этом туре хозяева поля побеждают во всех проведенных матчах.

Подобный случай на чемпионате страны произошел в октябре 2018 года. В VII туре сезона 2018/19 гости не набрали очков. 3 года 4 месяца, то есть 40 месяцев назад, один матч был отложен, как и сейчас, а в трех других встречах одержали победу хозяева поля.

Отметим, что в XVI туре “Габала” обыграла “Сабаил” со счетом 2:0, с таким же счетом завершился матч “Зиря” – “Сабах”, а “Нефтчи” обыграл “Кешля ”со счетом 3:1. Встреча “Карабах”-“Сумгайыт” перенесена на 12 мая.