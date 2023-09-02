Спортсменов РФ и Беларуси не пустили на Азиатские игры-2023

МОК принял окончательное решение относительно выступления спортсменов из РФ и Беларуси на Азиатских играх-2023.

МОК принял окончательное решение относительно выступления спортсменов из РФ и Беларуси на Азиатских играх-2023.

Как передает Report со ссылкой на The Indian Express, в этом году вышеупомянутые спортсмены не будут участвовать в соревнованиях.

Международный олимпийский комитет (МОК) и Олимпийский совет Азии (OCA) сообщили, что спортсменов из России и Беларуси не допустили к участию в Азиатских играх, которые начнутся 23 сентября.

Решение, как добавили в OCA без уточнения, было принято МОК, который, в свою очередь, заявил, что эта идея «невозможна по техническим причинам».

В начале июля МОК сообщали, что спортсмены из России и Беларуси смогут выступать на Азиатских играх. Около 500 спортсменов должны были быть допущены к участию.

Благодаря Азиатским играм россияне планировали пройти квалификацию на Олимпиаду-2024.