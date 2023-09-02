О нас

Спортсменов РФ и Беларуси не пустили на Азиатские игры-2023

Спортсменов РФ и Беларуси не пустили на Азиатские игры-2023 МОК принял окончательное решение относительно выступления спортсменов из РФ и Беларуси на Азиатских играх-2023.
Футбол
2 сентября 2023 г. 01:31
Спортсменов РФ и Беларуси не пустили на Азиатские игры-2023

МОК принял окончательное решение относительно выступления спортсменов из РФ и Беларуси на Азиатских играх-2023.

Как передает Report со ссылкой на The Indian Express, в этом году вышеупомянутые спортсмены не будут участвовать в соревнованиях.

Международный олимпийский комитет (МОК) и Олимпийский совет Азии (OCA) сообщили, что спортсменов из России и Беларуси не допустили к участию в Азиатских играх, которые начнутся 23 сентября.

Решение, как добавили в OCA без уточнения, было принято МОК, который, в свою очередь, заявил, что эта идея «невозможна по техническим причинам».

В начале июля МОК сообщали, что спортсмены из России и Беларуси смогут выступать на Азиатских играх. Около 500 спортсменов должны были быть допущены к участию.

Благодаря Азиатским играм россияне планировали пройти квалификацию на Олимпиаду-2024.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Назначен имам мечети Юхары Гёвхарага - ФОТО
Назначен имам мечети Юхары Гёвхарага - ФОТО
1 сентября 2023 г. 16:53
Ирландский эксперт: Военные провокации Армении нацелены на привлечение внимания
Ирландский эксперт: Военные провокации Армении нацелены на привлечение внимания
1 сентября 2023 г. 16:26
Политолог: Армения и Франция искусственно раздувают кризис в Карабахе
Политолог: Армения и Франция искусственно раздувают "кризис" в Карабахе
1 сентября 2023 г. 12:27
Американский эксперт: Отказ армян в Карабахе от продовольствия из Азербайджана - нерациональное решение
Американский эксперт: Отказ армян в Карабахе от продовольствия из Азербайджана - нерациональное решение
1 сентября 2023 г. 11:41
Декан: Мультикультурализм важен для углубления сотрудничества между Азербайджаном и Израилем
Декан: Мультикультурализм важен для углубления сотрудничества между Азербайджаном и Израилем
1 сентября 2023 г. 11:05
Глава Нацсоюза журналистов: Аудитория Азербайджана получает информацию из Украины из первых рук
ФотоГлава Нацсоюза журналистов: Аудитория Азербайджана получает информацию из Украины из первых рук
31 августа 2023 г. 13:58
Политолог: Азербайджан всегда был очень толерантной страной для евреев
Политолог: Азербайджан всегда был очень толерантной страной для евреев
30 августа 2023 г. 14:58
Американский дипломат: Азербайджан проявил великодушие, отправив гуманитарную помощь в Ханкенди
Американский дипломат: Азербайджан проявил великодушие, отправив гуманитарную помощь в Ханкенди
29 августа 2023 г. 18:32
Глава комиссии: Во Франции все еще не осознают, что Азербайджан вернул назад свои земли
Глава комиссии: Во Франции все еще не осознают, что Азербайджан вернул назад свои земли
29 августа 2023 г. 13:44
Эксперт: Узбекистан заинтересован в восстановлении Зангезурского коридора
Эксперт: Узбекистан заинтересован в восстановлении Зангезурского коридора
28 августа 2023 г. 14:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi