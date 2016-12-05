Спортивный суд оставил в силе шестилетнее отстранение Блаттера от футбольной деятельности

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию бывшего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера и оставил в силе его шестилетнее отстранение от футбольной деятельности, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

80-летний швейцарец в августе в течение 14 часов находился на заседании CAS в Лозанне. В рамках слушания рассматривалась его мартовская апелляция на шестилетнее отстранение от футбольной деятельности.

Первоначально комитет по этике ФИФА отстранил Блаттера на восемь лет за незаконную передачу бывшему президенту УЕФА Мишелю Платини двух миллионов швейцарских франков. Блаттер настаивал, что оплатил долг по устной договоренности, что допускается швейцарским законодательством. Впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил наказание до шести лет.