Главный тренер "Силекса" о встрече с "Карабахом": Мы не сдадимся

Мы будем играть на выезде. Однако нас никто не может ничего лишить. Мы выложимся по полной, будем бороться как мужчины, и достойно представим Македонию

"Мы будем играть на выезде. Однако нас никто не может ничего лишить. Мы выложимся по полной, будем бороться как мужчины, и достойно представим Македонию".

Как передает Report, об этом заявил спортивный директор македонского футбольного клуба "Силекс" Драган Иванов, комментируя предстоящую встречу с "Карабахом" в I квалификационном раунде Лиги Чемпионов.

По словам Иванова, его команда будет думать о "Карабахе" после сегодняшней встречи с "Беласицей" в чемпионате Северной Македонии.

Главный тренер "Силекса" Горан Симов согласился, что азербайджанская команда будет явным фаворитом встречи: "Все наши возможные соперники в отличной форме. Их бюджеты превышают 20 млн евро. "Карабах" будет очевидным фаворитом в нашей паре. Но мы желаем более длительного лета в Европе. Наш соперник – отличная команда. Они 7 лет становятся чемпионами Азербайджана и регулярно проходят квалификации в еврокубках. Но мы не сдадимся и сделаем все возможное. Надежда умирает последней".

Напомним, что игра "Карабаха" и "Силекса" состоится 18 или 19 августа.