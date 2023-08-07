Спортивный директор "Партизана": Cейчас все наши мысли об игре с "Сабахом"

Cейчас все наши мысли об очередной игре.

Cейчас все наши мысли об очередной игре.

Как сообщает Report, об этом заявил местной прессе Ивица Краль, спортивный директор сербского "Партизана" – соперника "Сабаха" в III квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.

Он отметил, что победитель этой пары встретится в следующем раунде с сильнейшим дуэли "Стяуа" (Румыния) / "Норшелланн" (Дания): "Могу сказать, что лучше сыграть с одним из этих коллективов, чем с "Осасуной" или другой сильной командой. Но сначала мы должны одолеть "Сабах".

Отметим, что первый матч между "Сабахом" и "Партизаном" состоится 10 августа в Баку, а ответный - через неделю в Белграде.