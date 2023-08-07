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Спортивный директор "Партизана": Cейчас все наши мысли об игре с "Сабахом"

Спортивный директор "Партизана": Cейчас все наши мысли об игре с "Сабахом" Cейчас все наши мысли об очередной игре.
Футбол
7 августа 2023 г. 21:24
Спортивный директор Партизана: Cейчас все наши мысли об игре с Сабахом

Cейчас все наши мысли об очередной игре.

Как сообщает Report, об этом заявил местной прессе Ивица Краль, спортивный директор сербского "Партизана" – соперника "Сабаха" в III квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.

Он отметил, что победитель этой пары встретится в следующем раунде с сильнейшим дуэли "Стяуа" (Румыния) / "Норшелланн" (Дания): "Могу сказать, что лучше сыграть с одним из этих коллективов, чем с "Осасуной" или другой сильной командой. Но сначала мы должны одолеть "Сабах".

Отметим, что первый матч между "Сабахом" и "Партизаном" состоится 10 августа в Баку, а ответный - через неделю в Белграде.

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Версия на азербайджанском языке "Partizan"ın idman direktoru: "Hazırda bütün fikrimiz "Sabah"la oyundadır"

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