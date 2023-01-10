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Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Российского футбольного союза

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Российского футбольного союза Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Российского футбольного союза (РФС) на решение ФИФА отстранить команды от международных соревнований.
Футбол
10 января 2023 г. 21:58
Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Российского футбольного союза

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Российского футбольного союза (РФС) на решение ФИФА отстранить команды от международных соревнований.

Как сообщает Report, соответствующее постановление размещено на сайте CAS.

"Решение о приостановке участия было необходимо для обеспечения безопасного, спокойного и последовательного проведения международных футбольных мероприятий.

Решение не нарушило принцип политического нейтралитета. Оно не было непропорциональным или дискриминационным и принималось по усмотрению УЕФА", – говорится в документе.

Российские клубы и сборные не допущены до участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

В июле Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции РФС на решения вышеуказанных организаций.

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Версия на азербайджанском языке CAS Rusiya Futbol İttifaqının şikayətini rədd edib

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