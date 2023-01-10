Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Российского футбольного союза

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Российского футбольного союза (РФС) на решение ФИФА отстранить команды от международных соревнований.
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"Решение о приостановке участия было необходимо для обеспечения безопасного, спокойного и последовательного проведения международных футбольных мероприятий.
Решение не нарушило принцип политического нейтралитета. Оно не было непропорциональным или дискриминационным и принималось по усмотрению УЕФА", – говорится в документе.
Российские клубы и сборные не допущены до участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.
В июле Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции РФС на решения вышеуказанных организаций.