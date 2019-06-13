Спортивный директор “Ювентуса” прилетел в Лондон для переговоров по Погба

Спортивный директор туринского “Ювентуса“ Фабио Паратичи прилетел в Лондон для переговоров по трансферу полузащитника “Манчестер Юнайтед“ Полю Погба.

Об этом сообщает Sky Sport Italia, передает Report.

Переговоры находятся на ранней стадии. По информации издания, сейчас стороны обсуждают вариант, при котором в сделке будет задействован защитник туринцев Жоау Канселу.

Ранее сообщалось, что “красные дьяволы“ готовы продать Погба в другой клуб за € 170 млн. Помимо “Ювентуса“ в 26-летнем французе заинтересованы мадридский “Реал“ и парижский “ПСЖ“.

Поль перешёл в “Манчестер Юнайтед“ из “Ювентуса“ летом 2016 года. Сумма трансфера составила € 105 млн. В сезоне-2018/19 хавбек забил 13 голов и отдал 9 результативных передач в 35 матчах английской Премьер-лиги. Контракт Погба рассчитан до 30 июня 2021 года.