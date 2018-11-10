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    "Спортинг" выйдет на встречу с "Карабахом" в Баку с потерями

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Португальский "Спортинг" столкнулся с потерями в преддверии матча с "Карабахом" в V туре группового этапа Лиги Европы. 

    По сообщению Report, Маркос Хавьер Акунья и Жереми Матьё не смогут помочь своей команде.

    Первый схлопотал желтую, а второй - красную карточку на завершившейся вничью встрече с "Арсеналом" в IV туре. Покидая поле, французский защитник извинился перед болельщиками.

    Напомним, что матч между "Карабахом" и "Спортингом" стартует 29 ноября в 21:55 на Бакинском олимпийском стадионе. 

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