"Спортинг" требует с "Интера" компенсацию в €30 млн за расторжение контракта с Жоау Мариу

"Спортинг" по-прежнему продолжает вести судебную тяжбу с миланским "Интером" в попытках взыскать с итальянского клуба 30 млн евро за неправомерное расторжение контракта с экс-полузащитником "нерадзурри" Жоау Мариу.

"Спортинг" по-прежнему продолжает вести судебную тяжбу с миланским "Интером" в попытках взыскать с итальянского клуба 30 млн евро за неправомерное расторжение контракта с экс-полузащитником "нерадзурри" Жоау Мариу.

Как передает Report , об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Так, в контракте 31-летнего полузащитника есть пункт о выплате "Спортингу" 30 млн евро в случае его перехода в другой португальский клуб в будущем.

В 2016 году "Спортинг" осуществил трансфер Мариу в "Интер". В 2021 году футболист сменил "Интер"на "Бенфику", но клуб отказался выплачивать эту компенсацию. Причина - взаимное расторжение контракта Марио и его переход в "Бенфику"в качестве свободного агента. В результате "Спортинг" обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) для более справедливого рассмотрения вопроса и выплаты данной суммы.

В текущем сезоне Мариу выступает в составе "Бешикташа".