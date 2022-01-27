Спортдиректор "Легии": Проблему Эмрели можно решить более выгодным способом

Польская "Легия" получила несколько предложений по нападающему сборной Азербайджана Махиру Эмрели.
Как передает Report со ссылкой на sport.tvp.pl, представителя Варшавы все это не устроило.
Местные СМИ также подтвердили сообщения о том, что турецкий "Башакшехир" готов заплатить за 25-летнего форварда 750 тысяч евро. Однако, столичный клуб требует не менее 2 000 000 евро, чтобы отпустить ведущего игрока.
Спортивный директор "Легии" Яцек Зелински по этому поводу сказал следующее: "Одно сказанное слово может навредить игроку или клубу. Проблему можно решить более выгодным способом. Это лучший выход для заинтересованных сторон".