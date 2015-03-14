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    Директор ФК "Рейнджерс" ушел в отставку из-за твита про исламского пророка

    Сообщение он отправил в день атаки на редакцию французского журнала Charlie Hebdo

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Неисполнительный директор ФК "Рейнджерс" Крис Грэм ушел в отставку из-за твита про исламского пророка, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Увольнение было вызвано тем, что Грэм в переписке с исламским проповедником Анджем Чаудари отправил ему карикатуру пророка Мухаммеда.

    38-летний Грэм был назначен на свою должность только 10 марта, однако в течение суток из-за обнаружения этого твита вокруг его кандидатуры возникли споры в социальных сетях.

    При этом свое сообщение мужчина отправил в день атаки на редакцию французского журнала Charlie Hebdo.

    Отметим, что 7 января было совершено нападение на редакцию журнала Charlie Hebdo, в результате чего погибли 12 человек.

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