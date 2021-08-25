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Спасшие датского футболиста врачи получили президентскую награду УЕФА

Спасшие датского футболиста врачи получили президентскую награду УЕФА Врачи, спасшие жизнь полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену во время матча чемпионата Европы — 2020, и капитан национальной команды Симон Кьер получили президентскую награду Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Футбол
25 августа 2021 г. 11:17
Спасшие датского футболиста врачи получили президентскую награду УЕФА

Врачи, спасшие жизнь полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену во время матча чемпионата Европы — 2020, и капитан национальной команды Симон Кьер получили президентскую награду Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщается на официальном сайте организации.

Глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что лауреаты премии стали настоящими героями прошедшего первенства.

"Награда служит важным и вечным напоминанием о ценности жизни и позволяет с предельной четкостью взглянуть на все со стороны", — сказал Чеферин.

Также врачей и капитана сборной Дании поблагодарил сам Эриксен.

"Хотел бы поблагодарить Мортена Скьольдагера, Мортена Боэсена и медиков, которые помогали 12 июня на "Паркене". Вы проделали фантастическую работу и спасли мою жизнь. Также очень благодарю моего друга и капитана Симона и партнеров по датской сборной за поддержку 12 июня и после", — сказал игрок.

Во время матча первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1) Эриксен потерял сознание прямо на поле. Врачи реанимировали его более десяти минут, после чего его доставили в больницу. Позднее стало известно, что он перенес остановку сердца. В госпитале ему установили кардиостимулятор. Пока неизвестно, сможет ли он вернуться в футбол.

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