Спасатели возобновили поиски пропавшего без вести футболиста

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Спасатели приняли решение о возобновлении поисковой операции пропавшего самолета, на котором летел новичок английского "Кардифф Сити" Эмилиано Сала.

Как сообщает Report, спасатели нашли только обломки, но не выяснили, точно ли они принадлежат самолету Салы. Сегодня они сосредоточатся на поисках в прибрежных районах.

Отметим, что вылетевший на частном самолете в Уэльс новичок "Кардифф Сити" 22-летний нападающий Эмилиано Сала не добрался до места назначения. Примерно за полтора часа до ожидаемого прибытия воздушное судно пропало с радаров.