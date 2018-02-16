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    "Спартак" потерпел поражение дома от "Атлетика" в матче 1/16 финала Лиги Европы

    Ответный поединок команд состоится 22 февраля в Бильбао.

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ С поражением начал московский "Спартак" выступление  в 1/16 финала футбольной Лиги Европы. 

    Российский клуб на своём поле уступил испанскому "Атлетику" со счётом 1:3.

    Как передает Report, дублем в составе победителей отметился нападающий Ариц Адурис, ещё один мяч себе в актив записал полузащитник Микель Рико. У проигравших отличился форвард Луис Адриано.

    Ответный поединок команд состоится 22 февраля в Бильбао. Победитель по сумме двух матчей выйдет в 1/8 финала Лиги Европы.

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