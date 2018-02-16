"Спартак" потерпел поражение дома от "Атлетика" в матче 1/16 финала Лиги Европы

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ С поражением начал московский "Спартак" выступление в 1/16 финала футбольной Лиги Европы.

Российский клуб на своём поле уступил испанскому "Атлетику" со счётом 1:3.

Как передает Report, дублем в составе победителей отметился нападающий Ариц Адурис, ещё один мяч себе в актив записал полузащитник Микель Рико. У проигравших отличился форвард Луис Адриано.

Ответный поединок команд состоится 22 февраля в Бильбао. Победитель по сумме двух матчей выйдет в 1/8 финала Лиги Европы.