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    "Спартак" отдаст азербайджанского игрока в аренду "Ростову"

    Уточнена новая команда Аяза Гулиева

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Уточнена новая команда азербайджанца Аяза Гулиева, расставшегося с российским "Анжи". 

    Как сообщает Report со ссылкой на "Спорт-Экспресс", принадлежащий на основе контракта московскому "Спартаку" 21-летний полузащитник будет передан в аренду "Ростову".

    Имеющий после 20 туров 19 очков "Анжи" занимает 15 место в Премьер-лиге, а "Ростов" с 25 баллами на 10 месте. Махачкалинский представитель расстался с Гулиевым по обоюдному согласию.

    Отметим, что Аяз Гулиев кандидат в игроки сборной Азербайджана.

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