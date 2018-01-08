"Спартак" отдаст азербайджанского игрока в аренду "Ростову"

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Уточнена новая команда азербайджанца Аяза Гулиева, расставшегося с российским "Анжи".

Как сообщает Report со ссылкой на "Спорт-Экспресс", принадлежащий на основе контракта московскому "Спартаку" 21-летний полузащитник будет передан в аренду "Ростову".

Имеющий после 20 туров 19 очков "Анжи" занимает 15 место в Премьер-лиге, а "Ростов" с 25 баллами на 10 месте. Махачкалинский представитель расстался с Гулиевым по обоюдному согласию.

Отметим, что Аяз Гулиев кандидат в игроки сборной Азербайджана.