Спаллетти возглавил "Наполи"

Лучано Спаллетти занял пост главного тренера в итальянском "Наполи".

Лучано Спаллетти занял пост главного тренера в итальянском "Наполи".

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил президент клуба Аурелио Де Лаурентис.

"Рад сообщить, что с 1 июля новым главным тренером "Наполи" будет Лучано Спаллетти", - приводит пресс-служба "Наполи" слова президента.

Напомним, что предыдущим наставником "Наполи" был Дженнаро Гаттузо. По окончании сезона он покинул "Наполи" и возглавил "Фиорентину".

С 2009 по 2014 годы 62-летний Спаллетти работал в "Зените". Среди итальянских клубов, которые он тренировал, «Рома», «Интер», «Удинезе», «Анкона», «Венеция», «Эмполи» и «Сампдория».