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Спаллетти покинет пост главного тренера сборной Италии по футболу

Спаллетти покинет пост главного тренера сборной Италии по футболу Лучано Спаллетти покинет пост главного тренера сборной Италии по футболу.
Футбол
8 июня 2025 г. 17:37
Спаллетти покинет пост главного тренера сборной Италии по футболу

Лучано Спаллетти покинет пост главного тренера сборной Италии по футболу.

Как передает Report, об этом сообщил журналист Николо Скира в соцсети Х со слов самого специалиста.

"Во вторник я подпишу соглашение о расторжении контракта с Федерацией футбола Италии", - сказал Спаллетти.

Отмети, что сборная Италии в первом матче отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года проиграла в гостях команде Норвегии со счетом 0:3. На чемпионате Европы 2024 года итальянцы в матче 1/8 финала проиграли швейцарцам (0:2).

Спаллетти 66 лет, он был главным тренером сборной Италии с 2023 года. С 2021 по 2023 год он возглавлял "Наполи", с которым в сезоне-2022/23 стал чемпионом Италии. Команда одержала победу в национальном первенстве впервые за 33 года. Ранее Спаллетти тренировал итальянские "Эмполи", "Сампдорию", "Венецию", "Удинезе", "Анкону", "Интер" и "Рому", с которой дважды выиграл Кубок Италии, один раз - суперкубок страны.
С 2009 по 2014 год итальянец возглавлял петербургский "Зенит", с которым дважды стал чемпионом России и по разу завоевал кубок и суперкубок страны.

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