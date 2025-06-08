Спаллетти покинет пост главного тренера сборной Италии по футболу

Лучано Спаллетти покинет пост главного тренера сборной Италии по футболу.

Лучано Спаллетти покинет пост главного тренера сборной Италии по футболу.

Как передает Report, об этом сообщил журналист Николо Скира в соцсети Х со слов самого специалиста.

"Во вторник я подпишу соглашение о расторжении контракта с Федерацией футбола Италии", - сказал Спаллетти.

Отмети, что сборная Италии в первом матче отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года проиграла в гостях команде Норвегии со счетом 0:3. На чемпионате Европы 2024 года итальянцы в матче 1/8 финала проиграли швейцарцам (0:2).

Спаллетти 66 лет, он был главным тренером сборной Италии с 2023 года. С 2021 по 2023 год он возглавлял "Наполи", с которым в сезоне-2022/23 стал чемпионом Италии. Команда одержала победу в национальном первенстве впервые за 33 года. Ранее Спаллетти тренировал итальянские "Эмполи", "Сампдорию", "Венецию", "Удинезе", "Анкону", "Интер" и "Рому", с которой дважды выиграл Кубок Италии, один раз - суперкубок страны.

С 2009 по 2014 год итальянец возглавлял петербургский "Зенит", с которым дважды стал чемпионом России и по разу завоевал кубок и суперкубок страны.