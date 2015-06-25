Создание оргкомитета ЧЕ-2020 по футболу в Баку запланировано на конец года

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ "Создание организационного комитета по подготовке к матчам Чемпионата Европы по футболу 2020 года в Баку планируется к концу текущего года".

Как сообщает Report, об этом ТАСС заявил генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов.

"По требованиям УЕФА все оргкомитеты Евро-2020 должны начать функционировать до начала 2016 года, - сказал Мамедов. - После создания оргкомитета и семинара, который проведет УЕФА, мы сможем начать подсчитывать расходную часть".

По словам генерального секретаря АФФА, преимуществом Баку является то, что город имеет практически готовую инфраструктуру для проведения матчей такого уровня. "Самое главное, это то, что мы вложились в стадион, тренировочные поля, и это у нас уже есть. Это большой плюс для Баку, - отметил он. - С нынешнего лета мы используем главный стадион. Остальные вложения сугубо организационные: логистика, безопасность, обеспечение питания".

Матчи Чемпионата Европы 2020 года в Баку пройдут на Олимпийском стадионе, который сейчас является одной из главных арен первых Европейских игр.

ЧЕ-2020 станет первым турниром в истории, который пройдет в нескольких странах. Матчи турнира состоятся в Лондоне, Мюнхене, Баку, Санкт-Петербурге, Риме, Копенгагене, Бухаресте, Амстердаме, Дублине, Бильбао, Будапеште, Брюсселе, Глазго.

Финал соревнований состоится на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Баку и Санкт-Петербург примут по три матча группового турнира и по одной игре 1/4 финала.